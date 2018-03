Trajneri Berisha i kënaqur me suksesin e KK “Eldi Kan” në Kosovë

Fundjavën e kaluar, klubi i karatesë “Eldi Kan” nga Shkupi ka marrë pjesë në turneun mbarëkombëtar “Fushë Kosova Open 2018”, në të cilin morën pjesë 500 garues nga 4 shtete të ndryshme si Maqedonia, Shqipëria, Mali i Zi dhe Kosova.

Eldi Kan ka garuar me pesë garues, ndërsa ka arritur të fitoj 7 medalje.

Ja rezultatet e arritura:

Dardan Dinarica, vendi i parë në kumite

Hatab Dardhishta, vendi i dytë në kumite

Nuredin Osmani, dy vende të treta në kata dhe kumite Mugni Sela, dy vende të treta në kata dhe kumite

Andi Lumani, vendi i tretë në kumite

“Jam shumë i kënaqur me rezultatet e arritura në këtë turne masiv. Këto suksese vijnë si rezultat i punës sonë me karateistët tanë dhe unë shpresoj se edhe në garat tjera që na presin do të kthehemi me suksese dhe rezultate të kënaqshme”, deklaroi trajneri Musa Berisha./lajm