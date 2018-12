Trajneri i njohur i talentëve të rinj në Zvicër, Bekim Ameti, për festat e fundvitit organizon shkollë 7 ditore në Gostivar. Ky do të jetë një rast i mirë që talentët nga Maqedonia të shquhen dhe të hapin rrugën e tyre drejt reprezentacioneve përkatëse të futbollit në Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri, por edhe drejt klubeve te tënjohura zvicerane.

Ja njoftimi i plotë i trajnerit Bekim Ameti:

Informacion për Adhuruesit e Futbollit dhe për Talentat e Futbollit

Sipas SMS-ve dhe telefonatave që mora nga shumë prind dhe lojtarë të gjeneratave të ndryshme, interesimi i tyre për ti ushtruar unë është shumë i madh. Prandaj vendosa që në kohën e pushimit që do të qendroj në Maqedoni, respektivisht në Gostivar, do të mbajë ushtrime për Talenta me gjenerata të ndryshme. Ushtrimet do të jenë me pages me çmime të volitshme. Ushtrimet zgjasin 7 ditë, dmth së paku 7 ditë ushtrime me pagesë.

Prej më 27.12.2018 deri më 03.01.2019 do te6 mbahen ushtrime me Talentët e Futbollit prej moshes 2006 /05/04/03/02/01/00/99/98.

Secili lojtar duhet ti dorëzojë të dhënat e veta, dmth të gjitha informacionet;

Emri:

Mbiemri:

Datlindja:

Gjatësia:

Pesha:

Pasaporta:

Klubi:

Pozicioni:

Luan me këmbë të majtë, apo të djathtë:

Emri prindit:

Nr.tel:

Regjistrimi mund te bëhet përmes:

FB Mesenger / Bekim Ameti

Instagram / Akademija e Futbollit Shqiptar

Viber / sms / 0041765834176 ( Bekim Ameti) numër Zvicre (dmth 076 583 41 76)

Talentëve extra klass dhe me kualitete shumë të jashtzakonshëm të futbollit do t’u miren extra të dhënat (informacionet e lojtarit) dhe unë personalisht do të jem ai person që do të mundohem t’i ndihmoj atij lojtari që të arrijë deri tek Reprezentacionet tona, por edhe në klube të mëdha të Zvicrës.

Ushtrimet do të mbahen në Sallën e mirënjohur dhe shumë Profesionale.

“3 M Sport Center Gostivar”

Ju mirpresim juve dashamirët e Futbollit