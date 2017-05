Tregtia dhe investimet, Merkel pret në Berlin Kryeministrin indian

Kancelarja gjermane, Angela Merkel do të zhvilloi sot një takim me kryeministrin indian, Narendra Modi ku në krye të bisedimeve do të jenë tregtia dhe investimet si dhe bashkëpunimi në shkencë, energji dhe kundër-terrorizmit.

“Liderët kanë planifikuar të drejtojnë bienalen e katërt të konsultimeve ndër-qeveritare në Berlin, të cilat kanë për qëllim nxitjen e lidhjeve, pas së cilës duhet të nënshkruhet një marrëveshje e pakteve”, thanë diplomatët indianë.

Në faqen e tij zyrtare Modi shkruan se vizita e tij do të hapë një kapitull të ri në partneritetin strategjik Indi-Gjermani.

“Konsultimet do të hartojnë një udhërrëfyes të ardhshëm bashkëpunimi ku në fokus do të jenë tregtia dhe investimet, siguria dhe terrorizmi, inovacioni dhe shkenca ,teknologjia, zhvillimi i aftësive, infrastruktura urbane, hekurudhat dhe aviacioni civil, energjia e pastër, bashkëpunimi për zhvillim, shëndeti dhe mjekësia “, tha ai.

Modi dhe Merkel, të cilët do të marrin pjesë në një samit të përbashkët të biznesit, gjithashtu do të diskutojnë mbi një pakt të tregtisë së lirë të Indisë dhe Bashkimit Evropian, negociatë e cila u ndal në 2013.