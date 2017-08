Treni i Llopatit “vdekjeprurës”, prapë ‘sulmon’ veturat !

Neglizhenca e perfaqesuesve te Ndermarrjes Hekurudhat e Maqedonise per te vendosur parmakë te vendkalimi mbi hekurudhen ne fshatin Llopat te Kumanoves, ka bërë qe shume kalimtarë me veturat e tyre te rrezikohen nga treni qe qarkullon ne kete linjë nderkombetare nga shtetet e BE-së per ne Greqi. Deshmitarë te nje rreziku te tillë ishte edhe ekipi i gazetarëve te Gazetes Lajm. Ne fakt ekipi i ‘Lajm” ishte deshmitarë kur treni qe qarkullon ne kete linje rreth ores 20.30, rrezikoi 4 vetura me targa te huaja, te cilet po perpiqeshin të kalonin mbi binarët pa e verejtu fare se treni po i afrohej ketij kalimi. Banoret e Llopatit tanime disa vite me radhe jane ankuar te autoritetet komunale te Kumanoves por me leter te shkruar edhe te autoritetet e “Hekurudhave te Maqedonise”, por kjo kerkese eshte injoruar ne menyre te vazhdueshme edhe pse treni ne disa raste ka marre edhe jete njerezish. Shpresojme qe kesaj radhe ky shkrim sadopak te trazojë ndergjegjen e perfjetur te njerezve kompetentë.