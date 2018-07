Trepça ’89 përgatitet në Ohër, sot luan miqësoren e parë, ja kundërshtari

Pas fazës së parë përgatitore në Mitrovicë, skuadra e Trepça’89 nga dita e dielë është transferuar në Ohër.

Nën drejtimin e trajnerit, Gugash Magani, klubi mitrovicas po stërvitet nga dy herë në ditë, ndërkohë që kanë programuar edhe disa ndeshje kontrolluese me skuadra që poashtu zhvillojnë përgatitjet në këtë qytet të bukur të Maqedonisë.

“Jemi akomoduar në Ohër. Skuadra është ambientuar mirë. Përvec seancave të rregullta stërvitore klubi ka aranzhuar edhe tre ndeshje kontrolluese. Sot luajmë me Korabin e Dibrës, ndërsa me 26 korrik kemi përballjen me Bregallnicën, kurse ditë më vonë me Skënderbeun në Korcë”, deklaroi Lulzim Imeri, zëdhënës i KF Trepca’89.

Ai tha se kanë bërë përforcime të qëlluara në këtë afat kalimtar me qëllim të rikthimit të titullit kampion në Mitrovicë.

“Po, nga Maqedonia kemi sjellë Bujcevskiin, Mircevskiin, Velinovin, Gucevin, pastaj Huxhmerin nga Shqipëria, talentin kosovar, Arlind Shabani, pastaj Beqirin, Rusin, Qerkinin, Pirën, Basriun, Gavën, Shoshën dhe Statovcin”, theksoi Imeri.

Trepca’89 në Ohër do të qëndrojë deri më 2 gusht.