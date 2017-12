Triumf i parë i Gattusos: Bonaventura theu Bolognën (VIDEO)

Milan – Bologna ka qenë historikisht sfida në të cilën “kuqezinjtë” kanë gjetur shpëtim. Ndoshta trajneri Ivan Gennaro Gattuso ishte me fat që në ndeshjen e tij të tretë në krye të Milanit, atëherë kur nuk mund të kishte më alibi për rezultatet e dobëta, në Milano erdhi një kundërshtare si skuadra e Donadonit. Kuqezinjtë fituan më vështirësi 2-1, falë një dygolëshi të Bonaventurës, që nxorri të paktën për momentin nga telashet Gattusson. Më një rreshtim sulmues 4-3-3, Milani e nisi me vrull takimin, duke e mbajtur Bolognan në gjysmëfushën e saj. Presioni i kuqezinjve u shpërblye me gol në minutën e 10-të, me Bonaventurën që shfrytëzoi më së miri asistin me kokë të Kalinicit.

Reagimi i Bolognas ishte i menjëhershëm, me Verdin që e la thuasje të palëvizur Donnarumman në minutën e 23-të. Milani ishte më kërkues në pjesën e dytë, duke gjetur sërish golin me Bonaventurën, që këtë radhë u shërbye me një krosim të saktë nga Borini. Përpjekjet e Bolongas për të barazuar rezultuan të kota, me Gattuson që i gëzohet fitores së parë në ndeshjen e tij të parë në “San Siro”.