Tronditet opinioni: Kumanovari e përdhunon dy herë plakën 88 vjeçare

Një rast makabër ka ndodhur të hënën në fshatin Nikulan të komunës Nagoriç i Vjetër. Rastin e ka paraqitur në policinë e Kumanovës një banor 59 vjeçar nga fshati Çellopek, i cili ka njoftuar policinë se të hënën rreth orës 16, katër persona të panjohur janë futur në shtëpinë e vjehrrës së tij 88 vjeçare. Njëri prej tyre, dy herë ka kryer akte të dhunshme seksuale me 88 vjeçaren, shkruan Gazeta Lajm. Pas masave të ndërmarra, policët e e kanë gjetur dhe i kanë arrestuar katër personat. Pas konsultimit me Prokurorin publike, kundër personit A.Z. nga Kumanova do të ngritet padi penale për “përdhunim”.