Truku i Ahmetit, kërkon hetime prej prokurorisë, për t’i ikur dënimit të votuesve më 15 tetor?! (Video)

Kreu i BDI-së Ali Ahmeti për herë të parë në Rruga Drejt deklaroi se ka kërkuar nga Prokuroria hetim mbi punën e deritanishme të të gjithë funksionarëve të lartë të kësaj partie, duke filluar nga vetë ai si dhe mbi punën e krerëve aktual të komunave si dhe atyre të mëhershëm. Këtë sipas Ahmetit, duhet ta bëjë çdo parti politike për të evituar dyshimet ndaj funksionarëve të tyre. Emisionin e plotë me kreun e BDI-së Ahmeti, mund ta ndiqni sonte në 20:45.

Gazeta Lajm vlerëson se ky është një truk i kryetarit të BDI-së. Sipas Gazetës Lajm, ai nga frika se më 15 tetor do të gjykohet dhe do të dënohet nga votuesit bashkë me kandidatët e partisë së tij, po kërkon hetime nga Prokuroria, institucion që sipas raporteve ndërkombëtare, por edhe sipas “bombave” të Zaevit është politizuar nga VMRO dhe BDI.

Në këtë mënyrë ai po mundohet të krijojë imazhtë rrejshëm për ndershmërinë e funksionarëve të BDI-së.