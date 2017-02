Trump humb betejën me Gjykatën e Apelit

Donald Trump e humbi betejën me Gjykatën e Apelit në San Fransisko për rivendosjen e kufizimit të udhëtimeve.

Ajo vendosi të mos e bllokojë vendimin e gjykatës së një shkalle më të ulët që rrëzonte dekretin polemizues të presidentit të ri për t’i ndaluar hyrjen në Shtetet e Bashkuara qytetarëve nga 7 vende të konsideruara si potencial terrorizmi.

Republikani u përgjigj i zemëruar me një mesazh në Twitter ku deklaronte se siguria kombëtare është në rrezik dhe se do të ketë një sfidë të mëtejshme ligjore.

Por, tre gjykatësit që shqyrtuan çështjen e mbrojtën vendimin e tyre unanim me argumentin se qeveria nuk e kishte provuar dot në sallën e gjyqit që kërcënimi terrorist e justifikon ripërtëritjen e dekretit.

Kjo do të thotë se shtetasit nga Iraku, Irani, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni, të cilët janë të pajisur me vizë amerikane, do të mund të hyjnë lirisht në SHBA.

E njëjta gjë vlen edhe për refugjatët nga e gjithë bota, të cilët urdhri ekzekutiv i Trumpit i bllokonte po ashtu.

Çështja me shumë gjasë do të përfundojë tani në Gjykatën Supreme, organizimi më i lartë i këtij lloji në vend.