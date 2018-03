Trump vendos dënim me vdekje për dilerët e drogës

Presidenti amerikan Donald Trump do ta publikojë sot planin për luftë kundër krizës së varësisë nga narkotikët, i cili përfshin edhe kërkesën për dënim me vdekje për dilerët e drogës.

Trump poashtu planifikon të kërkojë nga Kongresi i SHBA-ve që të ashpërsojë ligjet me të cilat caktohen dënimet kundër tregtarëve me drogë, njoftoi Reuters duke u thirrë në burime brenda Shtëpisë së Bardhë.

Me këtë plan, Shtëpia e Bardhë do të tentojë të ashpërsojë kriteret për marrje me recetë të opiateve për një të tretën në tre vitet e ardhshme.