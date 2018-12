Si fillim ajo erdh me një projekt solo, kënga me titull “Chonga” e cila u komentua gjatë, duke realizuar më pas bashkëpunim me Seven Saraqin, kënga me titull “Maria” e cila u përfol shumë për skenat e nxehta që kishte mes këngëtares dhe modeles në klip, Vildane Zenelit.

Duke qenë se ka arritur t’i rikthejë format trupore, këngëtarja nga Shkupi nuk po heziton aspak t’i ekspozojë ato edhe për ndjekësit e saj të shumtë.

Së fundmi, ajo ka pozuar e veshur me fustan të zi, e shtrirë në shkallë, e që po duket tejet joshëse.

Ndryshe, Tuna është duke përgatitur projektin e radhës, por që detaje rreth tij nuk ka dhënë.