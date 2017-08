Turne interesantë në Hotël të Likovës, gara në Playstation

Kujtim Qaili, ishfutbollisti i Bashkimit të Kumanovës, i njofton të gjithë klientët e tij se organizon turnir në Pess 2017, i cili do të zhvillohet në lokalin e tij tashmë të njohur “Playstation 4 te Gixha” në fshatin Hotël të komunës së Likovës.

Lojtarët mund të bëjnë paraqitjen prej datës 05:08:2017 (ditë e shtunë) e deri me datën 16:08:2017. Pjesëmarrja për cdo lojtarë është 600 denar dhe garuesi i turneut pasi të bëjë pagesën regjistrohet në listën e pjesëmarrësve të kësaj gare tërheqëse.

Rregullora parasheh që lojtaret do të ndeshen drejt në eleminime në dy ndeshje revanshi, ku do të kualifikohet, ai i cili ka goldallim më të mirë.

Ja edhe shpërblimet:Vendi i parë 6000 denar, i dyti 2000 denar dhe vendi i tretë 1000 denar./lajm