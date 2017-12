Turp për Presidentin Ivanov

Liljana Çerri

Të shprehesh ashtu kundër një gjuhe në rastin konkret kundër gjuhës shqipe në vendin ku atë gjuhë e flasin 60% e popullatës së përgjithshme të vendit tend është më shumë se një turp do thoja se është edhe tmerr Z.Ivanov. Më duket edhe si një frikë kronike e juaja dhe e popullsisë maqedonase që jeton dhe ndan të njëjtin nënqiell me shqiptarët në IRJM. Z.Ivanov ju e diskriminuat dhe vazhdoni ta shtypni popullatën shqiptare me të gjitha mënyrat më të poshtëra dhe metodat më barbare atje por Z.Ivanov duhet ta dini se Shqiptarët dhe gjuhën Shqipe nuk ka mundur nuk mund dhe nuk do të mund ti zhdukni kurrë për sakohë që të ketë komb shqiptar si dhe liri të te folurit. Zyrtarizimi i gjuhës shqipe është çështje formale dhe padyshim se kjo do të ketë ndikim pozitiv mbi të tashmen dhe të ardhmen e shtetit tuaj të dobët dhe të brishtë. Por ska gjë Z.Ivanov se gjuha shqipe ka mbijetuar,mbijeton dhe prap do të mbijetojë se është gjuha më e lashtë në rajon dhe botë. Ajo ka dhënë prova prej mijra e mijëra vitesh prej se u ka razistuar të gjitha sulmeve dhe metodave për shfarosje. Ah Z.President me sa di unë për postin që e mbani ju kanë votuar edhe shqiptar që flasin shqip dhe ju paturpësisht ua mohoni gjuhën, mjetin me të cilin ata kanë komunikuar dhe janë marrë vesh që tua japin besimin juve.Pra ata përmes gjuhës shqipe kanë krijuar edhe identitet mijavjeqar kombëtar gjë që nuk keni arritur ta bëni akoma ju si komb. Nuk prish punë Z.Ivanov dua të ju përkujtoj se gjuha shqipe u mbijetoi Osmanlinjëve prej 5 shekujsh, u mbijetoi lloj lloj pushtuesi barbar dhe sllav. Dhe me luftë apo pa të do tu mbijetojë edhe sulmeve dhe pengesave tuaja dhe kombit tuaj. Puna e mbarë e mos harroni se aty ku keni folur ju kundër zyrtarizimit të gjuhës shqipe kryetari i atij Parlamenti është Shqiptar, dhe gjithashtu dua që ta dini vetëm një gjë se kudo ku ka shqiptar do të flitet shqip, edhe në vendin tuaj IRJM z.President Ivanov.