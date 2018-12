Këngëtarja shqiptare, Greta Koçi përveç karrierës profesionale ka folur edhe për jetën e saj private, shkruan lajmi.net.

E komentuar nga ndjekësit se i shkoj jeta beqare, Greta jep një përgjigje epike.

Së pari qëllimi i jetës nuk është vetëm për të dashur, por të kesh dashuri me të gjithë njerëzit e zemrës, të kesh sukses dhe të jesh i zoti ti bësh ballë jetës me dinjitet, në mënyrë që ai “Dashuria” kur të vij tek ty të të dojë e respektoj me tërë zemrën dhe të jetë i gatshëm që bashkë me ty të ndërtoj një jetë të bukur dhe të shëndetshme. Të garantoj që ai që do vij drejt meje nuk do jetë i dashur por do jetë burrë me plot kuptimin e fjalës dhe do jetë njeri me vlera dhe integritet”, janë fjalët e saj. /Lajmi.net/