Udhëheqësia e OEMVP-së para se të “marë” zv/kryeministrin, të mar një shportë dhe ti mledh “sallatat” që i mbollën me Nikollën!

HAZBI NUREDINI

Udhëheqësia e OEMVP-sē para se të “marë” postin e zv kryeministrit të mar një shportë dhe ti mledh “sallatat” që i mbollën për dhjet vite me qeverin e Nikollës!

Çudira ngjajnë në këtë koh, gjith ata që i aplauduan për dhjet vite Nikollës tash shiten reformator!!!

Pse asnjëher të vetme ju nuk

protestuat kur nga aparati shtetērorë u shkatruan me dhjetra kompani shqiptare, të cilët nuk u pajtuan me këtë keq qeverisje?

Ju nuk përfaqēsoni interesin e biznesit në maqedoni, e nē asnjë mënyrē interesin e biznesit shqiptar.

Biznesmenët shqiptar nuk jan tre katër persona të ngujuar në udhëheqësinē e asaj ode tash e 15 vite, emrin e të cilës e keqpërdorni dhe e shfrytëzoni për përfitime për kompanit tuaja.

Kompanit shqiptare janë me mijra dhe po i vuajnë pasojat e represionit të pushtetit kriminal me të cilin ju bashkëvepruat për dhjet vite, biznesmenët shqiptar janë jashtë kësaj ode që është me këtë udhëheqje servile, sepse nuk u pajtuan të jenë servil si ju.

2

Nëse ju jeni “shpresa” e ndryshimit të gjendjes së kolapsit, atëher nuk kemi përse ta largojmë Nikollën nga kryeministria, sepse për aq sa ai udhëhoqi qeverinë ju udhëhoqët me ODËN, e mbështetët në gjithçka dhe rzulltatet janë “MAHNITËSE”!

Prandaj zëri juaj është zëri i mëkateve ndaj biznesit shqiptar për një dekad të plotë.

(Autori është një ndër themeluesit e OEMVP-së, por që është ditancuar prej saj për shkak të mënyrës se si udhëhiqet kjo Odë)