UEFA do ta shpërblejë kampionin e ri të Maqedonisë!

Lufta për titullin e kampionit në Maqedoni në sezonin pranveror do të jetë edhe më e nxehtë, pasi përvec që kampioni i ri do të luaj në kualifikimet e Ligës së kampionëve, do të fitoj edhe 775.000 euro! Ky shpërblim nuk do të vij nga FFM-ja, por nga UEFA dhe është për 225.000 euro më shumë se shpërblimi për pjesëmarrje që fitonte kampioni i Maqedonisë.

Shkëndija ka tetë pikë më shumë se Vardari.

Kjo ndodh për shkak të reformave të reja në kualifikimet e të dyja garave europiane. Deri tani kampioni i vendit ka marrë pjesë në kualifikimet e Championsit, duke nisur nga java e dytë dhe kishte të garantuar 550.000 euro.

Risia është se nëse kampioni i ardhshëm i Maqedonisë do të eliminohej në nga Liga e kampionëve në javën e parë, në raundin e ardhshëm do të luaj në kualifikimet e Ligës së Europës, dhe në këtë rast do të fitonte edhe 225.000 euro.

Një problem i madh në këto ndryshime është se rruga në eliminatorët e Ligës së kampionëve është më e vështirë, pasi në grupin e kampionëve do të jenë edhe kampioni i Hoalndës, Turqisë, Çekisë, Zvicrës dhe Greqisë.

Ndryshe, premiot për pjesëmarrje në kupat europiane mbesin të njëjta, kështu në LK java e parë kualifikuese është 220.000 euro, e dyta 320.000, e treta 420.000, play-off tre milionë euro. Në ligën e Europës, java e parë eliminatore është 215.000 euro, e dyta 225.000, e treta 235.000, kurse play-off është 245.000 euro.

Shkëndija gjatë verës për pjesëmarrje në kualifikimet e LE-së dhe në play-off fitoi afër 1 milion euro.

Kurse Vardari për plasmanin në LE fitoi 3,6 milion euro (një milion për kualifikimet e LK-së, ndërsa 2,6 milion për plasma në LE), plus 120.000 nga pika e fituar me Rosenborgu./lajm