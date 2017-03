UEFA e ka kritikuar ashpër Kosovën: KATASTROFË!

UEFA e ka kritikuar ashpër anëtaren më të re të saj, Kosovën, e cila prej vitesh i bënte presion të madh që ta pranonte, ndërsa kur kërkesa e saj u aprovua, vendi ynë rezultoi shumë larg normalitetit të futbollit evropian, sidomos në aspektin infrastrukturor, shkruan sot gazeta Zëri.

Para pak kohësh, UEFA mori vendim që ndeshjet evropiane klubet kosovare t’i zhvillojnë në stadiumin “Adem Jashari” në Mitrovicë, normalisht pasi të kryhen disa punime rinovuese në këtë arenë.

Por, derisa edicioni i ri i garave të UEFA-s po afrohet, stadiumi që mban emrin e heroit kombëtar është shumë larg kritereve të UEFA-s, për çka zyrtarët e saj i kanë kritikuar kosovarët në shtëpi të vet.

Projekt-menaxheri i mbikëqyrjes nga UEFA, Tyrge Borno, të mërkurën inspektoi “Adem Jasharin”, në të cilin shprehu zhgënjim të madh.

“Në prill të vitit të kaluar u kam treguar se çka duhet të punohet në këtë stadium. Edhe pse i keni pasur të gjitha të shkruara se çfarë duhet punuar, asgjë nuk qenka punuar dhe kjo nuk është në rregull”, u ka thënë Borno zyrtarëve qeveritarë dhe të Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK), të cilët po e shoqëronin në Mitrovicë.

Borno ua ka bërë të qartë kosovarëve se kanë kohë deri në muajin qershor për ta bërë gati këtë stadium për ndeshje ndërkombëtare, në të kundërtën klubet kosovare do të mbesin për të dytin vit rresht jashtë kompeticionit evropian.

Kritikën e ashpër të UEFA-s në njëfarë mënyre e ka arsyetuar edhe presidenti i FFK-së, Fadil Vokrri. Ai ua ka bërë me dije institucioneve të Kosovës se në rast se nuk e rinovojnë këtë stadium, atëherë klubet kosovare do të mbesin sërish jashtë garave të UEFA-s dhe kjo, sipas Vokrrit, nënkupton dëm katastrofal për futbollin kosovar.

Ndërkohë, Ibër Alaj, drejtor i Departamentit të Sportit pranë Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sport, ka siguruar se Qeveria e Kosovës do ta bëjë të gatshëm për lojë ndërkombëtare “Adem Jasharin” brenda afatit kohor.

“Është vizitë që ka të bëjë me plotësimin e kritereve që kërkon UEFA për ndeshje ndërkombëtare. Duke e pasur parasysh se klubet dhe reprezentacionet e reja duhet t’i plotësojnë kriterin për stadiumin e kategorisë së dytë, ne vizituam stadiumin “Adem Jashari” në Mitrovicë”, ka thënë Alaj.

“Ne morëm sugjerimet që t’i plotësojmë kriteret dhe në qershor stadiumi të jetë i gatshëm, sepse planifikohen ndeshje në fund të qershorit dhe në fillim të korrikut. Morëm sugjerimet dhe besojmë se do t’i plotësojmë kriteret në bashkëpunim me Komunën e Mitrovicës dhe FFK-në. Ne si Qeveri do ta mbulojmë koston e investimit”, ka theksuar ai.

Klubet nuk do të lejohen të luajnë jashtë shtetit, sepse një gjë të tillë UEFA zakonisht ua mundëson klubeve të shteteve që janë në luftëra apo në kriza ose që janë të goditura nga fatkeqësitë natyrore. /Zëri/