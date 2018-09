UEFA: Ja përfitimet për çdo klub në Champions League

Ditën e nesërme nis edhe faza e grupeve të kompeticionit më të madh europian, Champions League. UEFA, ka bërë publike edhe përfitimet e majme për klubet që do të marrin pjesë në këtë sezon.

Kështu, çdo ekip që është tashmë pjesë e Champions-it, do të përfitojë 15.25 milionë euro, ndërkohë që për çdo fitore në fazën e grupeve, do të shpërblehet me 2.7 milionë euro, ndërkohë që barazimi me 900 mijë euro. Klubet që do të marrin të gjitha fitore do të arrijnë shifrën e 16.2 milionë eurove vetëm në këtë fazë.

Ndërsa, për fazën pas grupeve, çdo klub do të marrë:

9.5 milionë euro për kualifikimin në 1/8 e finales

10.5 milionë euro për kualifikimin në çerekfinale

12 milionë euro për kualifikimin në gjysmëfinale

15 milionë euro për kualifikimin në finale

4 milionë euro shtesë për triumfin në finale