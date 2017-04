UEFA konfirmon ndryshimet për finalen e LE-së

UEFA ka njoftuar se finalja e Ligës së Evropës nuk do të zhvillohet në të njëjtën javë me finalen e Ligës së Kampionëve. Deri tani finalja e garës së dytë më të madhe evropiane zhvillohet një javë para finales së Ligës së Kampionëve. Sivjet finalja ishte paraparë të zhvillohej më 24 maj, ndërsa ajo e Ligës së Kampionëve më 3 qershor. Gjithsesi, UEFA ka vendosur që finalja të zhvillohet pas përfundimit të sezoneve në gara dhe nga viti 2019 dhe pas tij, finalja e Ligës së Evropës do të zhvillohet të mërkurën para finales së “Championsit”.