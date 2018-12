Me ndryshimet në Ligjin për kundërvajtje, dënimet për individët dhe për biznesmenët zvogëlohen më shumë se 50 për qind, por do të ketë edhe ulje të gjobave deri dhe më 75 për qind, njofton Telegrafi Maqedoni.

Ndryshimet parashikojnë klasifikimin e veprave penale, ku do të merren parasysh të gjithë faktorët e tjerë që kanë kontribuar në kryerjen e veprës, kështu që do të ketë mundësi edhe dhënia e vërejtjes, me çka më dënimet nuk do të jenë drakonike por do të jenë sipas standardit të qytetarëve, pastaj identifikimin përgjegjësinë dhe dënimet nuk zgjoheni drakoniane, por në proporcion me standardin e qytetarët, kjo u tha sot në konferencën për shtyp të mbajtur nga Zoran Zaev dhe Renata Deskoska.

Për personat fizik, gjobat do të jenë nga 15 deri më 1.000 euro, ndërsa dënimin maksimal për tregti për kompanitë nga 5.000 euro do të zvogëlohet në 2.000 euro. Sipas këtyre ndryshimeve, Dënimi i për automjetet e paregjistruar nga 500 euro, do të zvogëlohet në 250 euro.