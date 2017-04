Ulen temperaturat, në Mavrovë borë

Moti sot në Maqedoni është i freskët, në më shumë vende do të ketë reshje të shiut, të cilat me intensitet më të lartë do të jenë në jug të vendit, ndërkaq në vendet më të larta do të ketë reshje të dëborës, njofton Portalb.mk.

Në Mavrovë, në mëngjesin e sotëm rreth orës 8, është matur nivel i lartë i dëborës prej dy centimetra. Në Mavrovë, Krushevë dhe Llazaropole temperaturat janë matur -2 gradë celsius, në Topollçani 2, në Gjurishte, Pozhoran dhe Ohër 4 graë, Dibër, Prespë Kriva Pallankë, Berovë dhe Manastir 5, Tetovë dhe Prilep 6, Kumanovë dhe Vinicë 7, në Shkup 8, Dojran, Strumicë dhe Shtip 9 dhe në Demir kapi dhe Gjevgjeli 10 gradë celsius.