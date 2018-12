Drejtori i fondit për sigurim shëndetësor lavdërohet se gjatë 2018, janë pranuar të gjithë kërkesat e rregullta për mjekim jashtë shteti, por megjithatë njoftoi se buxheti i 2019 për këtë qëllim është zvogëluar. Den Donçev thotë se shumica e pacientëve të tjerë, gjetën mjekim brenda shtetit. I pyetur nga gazetarët nëse ulja e buxhetit do të thotë më pak mundësi për mjekim jashtë shtetit për qytetarët, Donçev tha se buxheti fillestar i paraparë për mjekim jashtë shtetit, është 7,5 milion euro, dhe beson se do ti mbulojë të gjithë nevojat. Por, ai siguroi se nëse paraqiten raste shtesë, ekzistojnë para rezervë.

Den Donçev, drejtor i Fondit për sigurim shëndetësor

“E kemi zvogëluar buxhetin pasi që kemi ndarë para shtesë për klinikën për hematologji, për 14 pacientë. Po ti dërgonim jashtë siç ishte deri më tani, harxhimet do të ishin mbi 1,5 milion euro më tepër…Asnjë që ka bërë kërkesë të rregullt, me mendim konziliar, dhe që është në kuadër të ligjit, nuk është refuzuar. Buxheti është zvogëluar vetëm për ata pacientë të cilët i trajtojmë në institucionet shëndetësore të vendit. Mendoj se 7,5 milion euro janë të mjaftueshme për të mbuluar nevojat tona, duke gjykuar nga përvoja e kaluar”

Për vitin e ardhshëm, ministria e shëndetësisë do të centralizojë buxhetin e katër klinikave që trajtojnë sëmundje malinje si Onkologjia, Hematologjia, Reumatologjia dhe Klinika për sëmundje nervore, kështu që këto klinika, më nuk do të hapin vetë tenderë për blerjen e ilaçeve, por të gjitha së bashku. Ilaçet e klinikave do të blihen në formë rezerve për dy vjet dhe gjatë kësaj periudhe, edhe fondi i ilaçeve të reja do të shtohet. Sipas ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe, në listën e ilaçeve për blerje do të shtohen mbi 40 lloje. Ministria ka llogaritur numrin e saktë të ilaçeve për të cilat kanë nevojë klinikat, dhe tenderët do të zhvillohen shumë shpejtë.

Venko Filipçe, ministër i shëndetësisë

“Për karcinom në mushkëritë e bardha, do të ketë terapi për dhjetë pacientë. Për karcinom në gji, do sigurohet terapi e re për 200 pacientë. Për melanom që ka metastazuar, do të sigurohet një terapi inovative e kombinuar, për 40 pacientë. ..Do ketë edhe rritje të konsiderueshme të ilaçeve për multipleks sklerozë të cilat shfrytëzohen në Klinkën për Nevrologji. Rreth 60 pacientë me limfom, do të marrin terapinë më bashkëkohore, ndërsa do të ketë terapi të re edhe për 40 pacientë me artrit reumatoid”

Filipçe u zotua që gjatë vitit të ardhshëm, të vazhdojë me përmirësimin e infrastrukturës nëpër spitalet shtetërore, dhe në rritjen e rrogave të mjekëve dhe administratës në shëndetësi. Por ai thotë se prioritet e ka edhe nisjen e ndërtimit të Qendrës së re Klinike dhe Spitalit të Qytetit.