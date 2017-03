Paul Mason para gjashtë viteve e gjysmë ka qenë njeriu më i trashë (më obez) në botë me 445 kilogramë, kurse në ndërkohë ka rënë në 128 kilogramë. Britaniku, i cili tani jeton në qytezën Athol në Massachusettsu të SHBA-ve, në ndërkohë ka arritur të heqë më shumë se 300 kilogramë. Lidhur me jetën e tij është incizuar edhe filmat dokumentarë ‘The World’s Fattest Man: Eating to Death’ i ‘The World’s Fattest Man: A Love Story’. Ja si është dukur dikur ky person.