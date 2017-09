Osman Ameti nga fshati Balin Doll i Gostivarit ka dërguar një mail te Gazeta Lajm, ku zotohet se është biznismen dhe i gatshëm ta ndihmojë Zijadin Selën “edhe me para edhe me aktivitete”. Në këtë e mail ai na ka lutur të publikojmë edhe fotografinë nga ditëlindja e djalit të tij Xhelil Ameti, të cilën e ka festuar me një tortë me fotografinë e Zijadin Selës.