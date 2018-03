“Unë jam Thomas Strakosha, kjo është historia ime”, video e Lazios për ditëlindjen

Në Gadishullin Ballkanik ekziston një legjendë, që njerëzit e kalojnë nga brezi në brez. Është miti, tani shumë i lashtë, që tregon origjinën e Shqipërisë dhe shpjegon pse nuk është plotësisht e saktë të përcaktohet shqiptari Thomas Strakosha. Mbiemri i duhur është “shqiptar”, “bir i shqiponjës”. Dhe duket e çuditshme, por anëtarësimi i tij te Lazio nuk është asgjë tjetër, veçse një shenjë e çuditshme e fatit. Fati dëshironte “komplotin” e jetës së tij, të ndërthurur me atë të përrallës legjendare të një gjahtari të ri. Çfarë shpëtoi një shqiponjë nga kapja e një gjarpri në fole. I njëjti, që më pas e mori me vete në rrugën e shtëpisë, derisa shqiponja nënë i kërkoi atij t’ia kthejë djalin e saj. Në këmbim të gjestit të tij, zogu grabitës iu dha të rinjve të njëjtën mprehtësi të syve dhe forcën e krahëve të tij. Cilësitë që janë të përshtatshme jo vetëm për një gjuetar, por edhe për një portier.

“Eagle”, tani një shqiponjë e shkëlqyer, kurrë nuk ndaloi duke e parë atë nga lart, duke e respektuar dhe duke ndjekur çdo hap të tij. Kjo është arsyeja pse Strakosha, veçanërisht ai, është në fakt një “shqiptar”. Më 19 mars, 23 vjet më parë, Thomas lindi në shenjën e shqiponjës. Pastaj u rrit dhe u bë futbollist. Vetëm një “l” e dallon atë nga gjahtari i ri i tregimit. Për pjesën tjetër, fatet e tyre janë të barabarta. Dhe, në ditën e ditëlindjes së tij, portieri bardhekaltwr po feston edhe 50 paraqitjet e bwra në Seria A me fanellën e Lazios. Një shqiponjë vazhdon ta ndjekë atë në rrugën e tij. Emri i tij është “Olimpia”. Dhe dëshira është se koha e kaluar deri tani me shqiponjën në gjoksin e tij mund të jetë vetëm pjesa e parë e një jete të jashtëzakonshme me Lazion. Strakosha është pa dyshim një nga portierët më të mirë të rinj përreth. Në këtë kampionat ai kaloi 2764 minuta në rolin e mbrojtësit ekstrem të Lazios. Gabimet që ai bën shpesh justifikohen me moshën e re. Por, do të jenë gabimet, ato që do ta bëjnë ekspert. Nga ana tjetër, gjithmonë do të jetë shqiponja, për ta mbrojtur atë…