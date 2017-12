Urim nga Zaevi me rastin e festës së Krishtlindjeve

Kryeministri Zoran Zaev me rastin e festës së Lindjes së Krishtit dërgoi urime deri te Kiro Stojanov, Peshkopi i Shkupit dhe Eksarki Apostolik në Republikën e Maqedonisë dhe deri te të gjithë qytetarët e besimit krishter.

Çdo vit, Lindja e Krishtit, shton ai, është një shpresë e re për të nesërme më të mirë për çdo njeri, në çdo familje.

“Në çdo shtëpi dhe në shoqërinë, në të cilën jemi ftuar të marrim pjesë për të ndërtuar botë më humane dhe të dejtë, me bindjen se në paqe dhe qetësi kemi mundësi për ardhmëri me prosperitet për të gjithë”, thotë kryeministri i Maqedonisë në urimin me rastin e festës së Krishtlindjeve.