Propozim buxheti i administratës Trump për USAID parashikon ndryshime për shtetet në Ballkan, transmeton Gazeta Lajm.

Shqipëria 8.65 -> 3 (-66 %)

Kosova 39.5 3 -> 3 (-31 %)

Bosnja 24.7 -> 3 (-28 %)

Maqedonia 5.8 -> 3 (-31 %)

Mali i Zi 1.75 -> 3 (-100 %)

Serbia 11.87 -> 3 (-33 %)

Programi i USAID në Mal të Zi me sa duket do mbyllet. Shqipëria ka uljen më të madhe në përqindje krahasuar me shtetet e tjera në Ballkan që do vazhdojnë të kenë programe USAID.