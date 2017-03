Ushtria e Kosovës, Thaçi në pritje të listës serbe

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi thotë se do të presin deri në sekondën e fundit që deputetët serb të kthehen në institucione dhe t’i votojnë ndryshimet kushtetuese për ta themeluar ushtrinë e Kosovës, por, nëse kjo nuk ndodhë, ai është i bindur se këtë do ta bëjnë përmes projektligjit që ai ka iniciuar. Thaçi thotë se nisma e tij nuk është nxitim, madje e quan të vonuar. Ai thotë se që nga viti 2014, kur është bërë rishikimi i sektorit të sigurisë dhe kur dështoi themelimi i ushtrisë, ka kërkuar rikthimin e kësaj çështje në Kuvendin e Kosovës, porse deputetët serbë kanë bllokuar meqë janë të urdhëruar nga Beogradi për të mos i votuar ndryshimet kushtetuese që mundësojnë transformimin e FSK-së në Forca të Armatosura. Presidenti i Kosovës thotë se SHBA tash e tri vite e kanë mbështetur themelimin e ushtrisë përmes ndryshimeve kushtetuese, por serbët kanë deklaruar qartë se nuk e votojnë themelimin e ushtrinë.

Qëllimi im, i Uashingtonit dhe NATO-s është i njëjtë, Kosova duhet të ketë ushtrinë. Kjo është e drejt, e ligjshme kushtetuese dhe legjitime. Askush nuk e konteston dhe nuk do ta kontestoj as në të ardhmen, kemi dallime në metodologjinë se si të lëvizet përpara, prandaj shpresoj që në ditët dhe javët e ardhshme do të harmonizohet gjithçka dhe do të kemi një proces gradual dhe inkluziv dhe të suksesshëm për themelimin e ushtrisë së Kosovës – tha Hashim Thaçi, president i Kosovës.