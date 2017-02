Vajza 10-vjeçare turke shkruan historinë, mban fjalim në OKB

Në mbledhjen e zhvilluar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në “Ditën Ndërkombëtare të Grave dhe Vajzave në Shkencë” vajza turke 10-vjeçare Talya Özdemir kaloi në histori si vajza më e re që ka mbajtur fjalim në foltoren e Kombeve të Bashkuara.

Me rastin e “Ditës Ndërkombëtare të Grave dhe Vajzave në Shkencë”, nën kujdesin e Drejtoreshës Ekzekutive të Akademisë Ndërkombëtare të Mbretërisë për Shkencën dhe Mbesa e Mbretit të Parë Fajsall të Irakut të vjetër, Princeshës Nesrin el-Hashimi dhe Maltës dhe me mbështetjen e shumë vendeve, në Asamblenë e Përgjithshme u zhvillua mbledhja me temë: “Gjinia Shoqërore, Shkenca dhe Zhvillimi i Vazhdueshëm: Ndikimi i Medias”.

Në mbledhjen e zhvilluar në rastin e kësaj dite që është pranuar nga Kombet e Bashkuara me përpjekjet e El-Hashimit në vitin 2015, morën pjesë përfaqësuesit e shumë organizatave civile dhe ndër pjesëmarrësit e Turqisë ishte edhe 10-vjeçarja Talya Özdemir.

Ajo mbajti fjalim në foltore përpara emrave të njohur dhe pjesëmarrësve të shumtë duke u shprehur për vajzat e shkencës.

Ajo e filloi fjalimin e saj me fjalët: “Unë jam krenare me vendin tim Turqinë me një nivel të lartë në kontributin e tyre në zhvillimin e fushave si mjeke, shkencëtare ose fusha të tjera të shkencës.

Ajo u shpreh se media duhet të bëjë më shumë lajme në lidhje me suksesin e grave në shkencë dhe vazhdoi duke thënë: Nga kjo foltore unë dua të bëj edhe një thirrje në lidhje me problemin e grave që janë emigrante duke kërkuar që ato të kujtohen dhe të ndihmohen”./TRT/