Vajza e Mirsad Ndrecajt nuk mund t’i ndalë lotët: Më mungon babi! (Video)

“Më mungon babi. E kujtoj çdo ditë çdo natë”, thot Ilirida, vajza e Mirsad Ndrecajt, deri sa nuk mund t’i ndalë lotët fare. Ekipet e Gazetës Lajm dhe LajmTv kanë marrë pjesë në Akademinë përkujtimore me për shënimin e dy vjetorit të rënies së luftëtarëve të Kumanovës.

Me këtë rast zhvilluam intervista me familjarë të pjesëtarëve të rënë dhe të arrestuar të Grupit të Kumanovës, në mesin e të cilëv edhe me Ilirida Ndrecaj, e pagëzuar me këtë emër nga babai i saj, Mirsad Ndrecaj, i cili ëndërr të veten kishte çltimin e pjesës shqiptare të Maqedonisë, Iliridës, rrëfejn ë familjarët e tij.

Poashtu zhvilluam intervistë edhe me djalin e Mirsadit, Ilirijanin, si dhe me bashkëshorten e tij e cila dy vitet pa Mirsadin i përshkruan si vitet më të vështira të jetës së saj.