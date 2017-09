Ada Deda, vajza e politikanes Albina Deda ka postuar një foto tejet të nxehtë në profilin e saj në Instagram.

Ajo ka pozuar e veshur me bikini dhe ka reklamuar format e saj që ngjajnë me ato të së voglës së klanit Kardashian-Jenner, Kylie.

Me format e saj bombastike vajza ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve në rrjetet sociale.