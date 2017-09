Vajzat “bëhen përshesh”, djali zbret nga makina t’i ndajë por nuk ia del (VIDEO)

Një ngjarje me të vërtetë e çuditshme ka ndodhur para dy ditësh në Uznovë të Beratit. Dy djem që po udhëtonin me makinë, mbetën pa fjalë kur panë se buzë rrugës dy vajza po ziheshin me njëra tjetrën. Djemtë ndaluan makinën dhe njëri prej tyre zbriti duke u përpjekur t’i ndajë. Por rrahja dhe tërbimi i vajzave ishte aq i madh saqë djali i gjorë ndonëse u fut për disa çaste mes tyre për t’i ndarë, nuk arriti dot dhe duke mos patur se çtë bënte u largua dhe u fut përsëri në makinë. KLIKO me poshte per t’i pa detajet nga rraja e femrave: Në vijim video e këtij incidenti të pazakontë.