Vanhoutte: Do të jetë gabim i madh nëse mandati i jepet përfaqësuesit tjetër të VMRO-së

Ish ndërmjetësi belg në Marrëveshjen e Përzhinos, Peter Vanhoutte në rrjetet sociale ka shkruar rreth ndodhive të fundit politike në Maqedoni.

Ai shkruan se kryetari i VMRO-DPMNE, Nikolla Gruevski nuk ka arritur të formojë qeveri me BDI-në.

‘Po, VMRO-DPMNE don të qeverisë, por me kushtet e saja, duke vlerësuar komunitetin shqiptar si qytetarë të rendit të dytë. U duhen për forum, por don të punojë pa to nëse do të mundte. Tani, lirisht mund të presim kryetarin që të tjerëve tu sigurojë formimin e qeverisë’, shkruan ai.

Ai shton se do të jetë gabim i madh nëse mandati i jepet përfaqësuesit tjetër të partisë, sepse Gruevski nuk vepron si individ, por si kryetar i partisë VMRO-DPMNE.

Vanhoutte vlerëson se mandatin duhet ta merr partia e dytë e cila ka numër më të madh të deputetëve.

Ai thekson se Maqedonia synon hyrjen në BE dhe NATO ku respektohen standardet demokratike.

