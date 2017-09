Vardari i informoi tifozët e Shkupit, Shvercerat, se në ndeshjen e së dielës që nis në orën 15:00 nuk do të lejoj që të hyjnë tifozë mysafirë. Ndeshja është shpallur e rrezikut të lartë, ndërsa shitja e biletave do të bëhet vetëm me dokumente identifikimi. “I infomojmë simpatizuesit e Shkupit mos të vijnë në stadium, pasi nuk do t’ju lejohet hyrja në ‘Arena’”, shkruhet në faqen e klubit./lajm