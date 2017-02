Vardari mundi Shkëndijën, “Komitët” fyen shqiptarët

Pas fitores së parë nga Sileksi në Tetovë, skuadra e Shkëndijës është mposhtur nga Vardari, rivali për titull kampioni, me rezultat të lartë 3-1, në derbin e javës së 20-të të luajtur në “Telekom Arena” në Shkup, njfton gazeta “Lajm”.

Skuadra tetovare zhvilloi një paraqitje të dobët gjatë gjithë lojës, e paorganizuar dhe e pakomponuar, madje edhe ma gabime katastrofale, sic ishte rasti i portierit Jovanovski në shënimin e golit të parë në minutën e 28-të. Më pas tetovarët u kthyen në lojë me golin e Besart Ibraimit, por kjo ishte e tëra që treguan në derbi, pasi në vazhdim të takimit braziliani Felipe shkëlque me dy gola të tij, njërin nga penalltia dhe tjetri nga goditja e lirë. Pjesa e parë përfundoi 2-1, kurse në fund ishte 3-1 për Vardarin. Ndeshja derbi ishte e shpallur e rrezikut të lartë, ndërsa të pranishëm kanë qenë vetëm tifozët e Vardarit, Komitët, të cilët kanë fyer shqiptarët pothuajse gjatë gjithë ndeshjes. Brohoritjet si “Shqiptar i mirë është shqiptar i vdekur”, “Indianci”, transparenti “Deshqiptarizimi” e të tjerë ishin vetëm një pjesë e koreve të tyre raciste, të cilat nuk u ndalnin as pas vërejtjeve të delegatit të ndeshjes. Pas javës së 20-të Vardari ka 7 pikë më shumë se Shkëndija./lajm