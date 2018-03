Anëtarët e skuadrës së futbollit, Vardar, nuk do të japin deklarata për media deri në fund të sezonit, pas vendimit të ri të që sollën drejtues të klubit.

Përgjigjet e gazetarëve në dy-tre muajt e ardhshëm do ti japin drejtuesit e klubit, kurse informacione tjera do të publikohen në ueb-sajtin e klubit në internet. Vardari dje barazoi pa gola me Skopjen dhe tani është 16 pikë më pak se Shkëndija.