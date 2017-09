Vardari pësoi debakël në Shkup (VIDEO)

Vardari me humbje i ka nisur ndeshjet në fazën grupore të ligës së Europës. Të enjten në mbrëmje, shkupjanët në terren të vet janë deklasuar nga rusët e Zenit me rezultat 0-5. Pjesa e parë përfundoi 0-3 për gjigantin rus, të cilët që në minutat e para të ndeshjes kaluan në epërsi me dy golat e shpejtë të Kokorin. Juba e shënoi golin e tretë dhe me 0-3 ekipet shkuan në pushim. Vardari edhe në pjesën e dytë ishte anemik, kurse Zenit shënoi dhe dy gola të tjerë përmes Ivanovic dhe Rigonit. Në javën e ardhshme Vardari luan në Norvegji te Rosenborg më 28 shtator./lajm