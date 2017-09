Vardari shpërngulet në “Boris Trajkovski”!

Vardari është tërhequr nga ndeshjet në stadiumin “Filipi i Dytë” dhe ndeshjet kampionale si nikoqir do ti zhvillojë në lagjen Maxhari. Stadiumi “Boris Trajkovski” do të jetë bastion i ri i kuqezinjve nga Shkupi, të cilët shpërngulen nga Arena për shkak të çmimeve të larta. Termini ditor për ndeshjet kampionale është 3 mijë euro me TVSH, kurse termini i mbrëmjes është dyfish më i shtrenjtë.

Vardari ka reaguar për shkak të çmimeve të larta, para se gjithash për ndeshjet e Ligës së Europës, por këtu nuk kanë zgjidhje tjetër, pasi vetëm Arena nacionale i plotëson kushtet nën ombrellën e UEFA-s.