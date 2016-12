Repezentuesi i shpresave të Maqedonisë Besir Demiri edhe zyrtarisht është pjesë e klubit Vardar nga Shkupi, futbollisti në fjalë ishte pjesë e Shkëndijës kurse në të kaluarën barti edhe fanellën e Shkupit, shkruan Lajm.

Demiri nënshkuajti kontratë me klubin kuqezi nga kryeqyteti me jetëgjatësi prej tre vitesh.

Menjeher pas nënshkrimit Besiri tashmë futbollist i Vardarit shprehi kënaqësi që do mbart fanellen e klubit nga kryeqyteti në tre vitet e ardhëshme.