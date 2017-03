Vazhdojnë lajmet e mira pas dobësimit të BDI-së, shqiptarët fitojnë kryetarin e Parlamentit

Është një premtim i kamotshëm, por që po realizohet vetëm pas dobësimit të BDI-së në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Premtimi që nuk u realizua as kur BDI kishte 153 mijë vota, për kryetar parlamenti shqiptar, po jetësohet tani kur shqiptarët përgjysmuan votat për partinë e Ahmetit. Kjo aspak nuk do të ndikojë në ngecjen e anëtarësimit të Maqedonisë në NATO, si; pretendohej, por përkundrazi do ta përshpejtojë këtë proces. Edhe pse gjasat më të mëdha që kryetar i Parlamentit të zgjedhet një ish ministër i Nikolla Gruevskit (Talat Xhaferi), megjithatë është paralajmërim i sigurt se së shpejti këtë post do ta mbajë një kuadër që nuk ka qenë pjesë e kabinetit të kryeministrave të VMRO-DPMNE-së.

Talat Xhaferri është deputeti i zgjedhur nga shumica parlamentare si kandidat për kryetar të Kuvendit të Maqedonisë. Vendimi është marrë gjatë ditës kurse partitë pretendojnë se nuk kanë biseduar akoma për çështjen e ndarjes së resoreve ministrore për të cilën presin zyrtarisht marrjen e mandatin për formimin e Qeverisë së re.

Është vendosur që kandidati i BDI-së por edhe I shumicës së re parlamentare për kryetar të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të jetë z. Talat Xhaferri, deputet me eksperiencë të gjatë në punën e parlamentit, si koordinator i grupit parlamentar por edhe si ish ministër i mbrojtjes dhe mendojmë se me efikasitet do të kryej punën në kushte të divergjencave të mëdha mes partive politike – deklaroi Bujar Osmani, BDI.

Osmani thotë se me zgjedhjen e kryeparlamentarit të ri, në rend diskutimi do të vinë edhe shpallja e zgjedhje lokale si dhe zgjatja e mandatit të Prokurorisë Speciale, si një nga pikat e platformave të të gjithë partive të shumicës. Emri i Xhaferrit si kandidat i mundshëm për kryetar Kuvendi përflitej prej kohësh, pasi shumica e re kishte arritur marrëveshje që për herë të parë, ky post të udhëhiqet nga kuadër shqiptar. Javë më parë, kreu i LSDM-së Zoran Zaev, deklaroi se për të nuk ka rëndësi përkatësia etnike e kryeparlamentarit të ri, por përgatitja e tij profesionale.

Mua nuk më shqetëson nëse Kuvendin e Maqedonisë do ta udhëheqë maqedonas, shqiptar, turk, rom ose vllah ose tjetër. Mua më shqetëson se çfarë kapaciteti do të ketë ai njeri. A do të mundet që në mënyrë të vendosur dhe të përkushtuar t’i koordinojë të gjithë deputetët për t’u miratuar reformat, të nxisë dhe ta respektojë debatin dhe pres që të dijë të sillet edhe me opozitën – u shpreh kohë më parë Zoran Zaev, kryetar i LSDM-së.

Të pyetur nga Alsat, nga VMRO-DPMNE-ja nuk tregojnë nëse Xhaferri do të marrë edhe votat e deputetëve të tyre për marrjen e detyrës së kryeparlamentarit megjithatë për këtë post mjafton edhe vetëm votimi “për” i shumicës së thjeshtë, gjegjësisht 61 vota në Kuvend. Së fundmi partia e Gruevskit rezultoi dy herë fitimtare në kërkesat e saj për përbërjen e Komisionit për Zgjedhje dhe Emërime. Mes debatit për 5 ose 6 anëtarë në Komisionin për Zgjedhje dhe Emërime, si organ shumë i rëndësishëm i Kuvendit, VMRO mori gjashtë anëtarë dhe në fund edhe postin e Kryetarit të këtij komisioni i cili do të udhëhiqet nga Ilija Dimovski. LSDM-ja do të ketë pesë anëtarë kurse nga partitë shqiptare janë Xhevat Ademi nga BDI-ja dhe Zeqirija Ibraimi nga BESA. Përbërja e këtij Komisioni do të votohet të hënën në seancë plenare kurse për Talat Xhaferrin në postin e kryetarit të Kuvendit, deputetët pritet të votojnë brenda javës së ardhshme nëse nuk paraqiten pengesa të reja nga VMRO DPMNE-ja.