Në një aksident të rëndë që ka ndodhur sot në Ohër ka humbur jetën një djalë i moshës 20 vjeçare.

Nga aksidenti me makinë që ka ndodhur sot rreth orës 5:00 në Raça, përveç viktimës 20 vjeçare e pësoi me lëndime të rënda edhe një djalë tjetër i moshës 25 vjeçare, i cili me lëndime të rënda u transferua në spital.

Në makinë poashtu ka qenë edhe një person tjetër i cili ka marrë lëndime më të lehta.

Jozyrtarisht mëson Ohrid1, se shkak i aksidentit ka qenë shpejtësia e automjetit, që për pasojë fatale ka goditur një shtyllë.