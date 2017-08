Mbrëmë, pesë minuta pas mesnate, në Spitalin e Qytetit “8 Shtatori” ka ndërruar jetë V.K. (46) nga Shkupi, i cili ka qenë duke vuajtur dënim me burg në spitalin e Idrizovës, shkruan gazeta Lajm. As policia, as drejtoria e burgjeve nuk kanë dhënë informacione shtesë për shkaqet e vdekjes së tij. Me urdhër të prokurorit publik, trupi i tij është dorëzuar për obduksion.