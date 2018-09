Vdes producenti i filmit të famshëm ‘Star Wars’

Ka ndërruar jetë producenti i famshëm Gary Kurtz në moshën 78 vjeçare.

Kurtz është producenti i dy serive të para të ‘Star Ëars’. Lajmi për vdekjen e tij u konfirmua nga familja.

Ata thanë se producenti vdiq nga kanceri.

Kurtz ka punuar me George Lucas në American Graffiti me origjinalin e Star Ëars dhe vazhdimin e tij The Empire Strikes Back.

Filma të tjerë përfshijnë The Dark Crystal dhe Return to Oz.

Kurtz lindi në Los Angeles në vitin 1940. Producenti filloi punën si asistent regjisor në “Ride in the Ëhirlëind” në vitin 1965 me protagonistin Jack Nicholson.