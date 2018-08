VDIQ NJË FËMIJË DYVJEÇAR NË KLINIKËN PËR SËMUNDJE INFEKTIVE NË SHKUP

Një fëmijë dyvjeçar vdiq dje në Klinikën për Sëmundjet Infektive në Shkup. Fëmija është sjellë me ambulancë në orën 11:30 nga Prilepi me meningokokemi të rëndë me fluminencë purulente.

Drejtoresha e Klinikës Universitare për Sëmundje Infektive në Shkup, Milena Stevanoviq, tha se sëmundja filloi më pak se 24 orë para pranimit të fëmijës, e cila ka qenë në departamentin e pediatrisë në Prilep, ku mori terapi fillestare dhe në konsultim me një mjek infektolog u dërgua në Klinikën për Sëmundjet Infektive në Shkup. Fëmija në Klinikë menjëherë ka qenë në kujdesi intensiv.

” Janë marrë analizat e nevojshme mikrobiologjike dhe është filluar me trajtim intensiv, por sëmundja për fat të keq përfundoi me një rezultat fatal në orën 6 e 15 minuta”, tha Stevanoviq, duke shtuar se ishte një pasqyrë shumë e rëndë klinike e sëmundjes që shkaktohet nga mikrobi niseria meningitis.

Një manifestim klinik i tillë i sëmundjes, sipas Dr Stevanoviq, është jashtëzakonisht i rrallë me vdekshmëri të lartë pavarësisht marrjes së të gjitha masave të nevojshme terapeutike.

Janë marrë edhe materiale laboratorike për të parë nëse ka bartës të caktuar dhe për të zvogëluar rrezikun e rasteve të reja të mundshme, edhe pse, siç tha epidemiologu nga Instituti për Shëndetin Publik në Shkup, Vladimir Mikiq, kjo është jashtëzakonisht e rrallë. Kjo sëmundje është më e zakonshme në raste individuale.

Fëmija jetonte jashtë vendit dhe qëndronte në një qëndrim të përkohshëm në Maqedoni në muajin e kaluar ose një muaj e gjysmë dhe ka shumë mundësi që sëmundjen ta ketë marrë këtu.

Kjo është një sëmundje ngjitëse që transmetohet me kontakt të afërt

Loading...