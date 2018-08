Veliu: Ministri i Besës e mbajti Besën e dhënë, në Kërçovë emëroi drejtor shqiptar

Profesori i Gjuhës Angleze, Mazllam Osmani do të jetë drejtori i parë shqiptar i Shtëpisë së Kulturës në Kërçovë. Historia si shkencë shenon vetëm të parin dhe në Historinë më të re të Kërçovës ztr.Mazllami do te shenohet si drejtor i par i një institucioni qe eshtë shumë i rendesishem për kulturën dhe traditën e një populli,e që deri me tash asnjëherë nuk ka pasur drejtor shqiptar. Shqiptarët,nëse kan dashur apo kan pasur nevojë për dhenien e një koncerti apo drame, kan qenë të detyruar që ta paguanin sallën po edhe naftin për nxemje te sallës,ne kohë dimëri. Në Historinë e Kërçovës, para këtijë Mazllami eshë i shenuar vetëm një Mazllam tjetër, i cili poashtu ka qenë shumë i besës,ka hy në histori gjatë kryengritjes së vitit 1913, e që ka qenë babai i heroinës-Sulltana Qafa. Tash me emrimin e drejtorit shqiptar, këngëtarët e Kërçovës do të organizojnë koncerte dhe do ta këndojnë këngën e të bijës së Mazllam Qafës- Sulltanës dhe nuk do ta paguajnë sallën….

(Dr.sc.Ilmi VELIU)

Loading...