Vëllai i Mirsad Ndrecajt sqaron: Në 2001-shin informoheshim nga Mirsadi

Ylber Ndrecaj vëllai i Mirsad Ndrecajt – Komandant NATO-s, per Gazeten “Lajm”, shpalos nje detaj qe kishte mbetur i pasqaruar deri ne fund, lidhur me nje shkrimin te publikuar ne gazeta me titull: “Per gjendjen ne fshatin Brezë ‘informoheshim” nga nje shqiptar”. Ylberi me ane te nje postimi ne facebook, ka bere te ditur se “shqiptari i cili ka informuar”, sipas tij, ka qene pikerisht Komandant NATO – Mirsad Ndrecaj!