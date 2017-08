Vëllai i Ahmetit i uron mandatin e dytë Deharit (Foto)

Vëllai i Ali Ahmetit, Fekri Ahmeti sot ia ka uruar mandatin e dytë Fatmir Deharit komunën e Kërçovës. Sipas tij Dehari do të fitojë bindshëm edhe një mandat, përcjell TetovaSot.

“Urime Mandati i dyt O Kryetar…na prift e MBARA…” ka shkruar Fekri Ahmeti

Dehari deri tani mbështet nga partia e Ziadin Selës ku ai ditë më parë tha se ASH nuk do të nxjerr kandidat për Kërçovën por do të përkrah Fatmir Deharin.