Vëllazërimi e rrëzon Gostivarin nga froni

Vëllazërimi i Kërçovës ka befasuar Gostivarin, liderin e ligës së dytë, grupi i perëndimit, duke e mundur në terren mysafirë me rezultat 1-2. Kërcovarët ishin në epërsi prej 0-2 me golat e Adilit dhe Imerit, kurse pesë minuta para fundit të lojës Despotovski zvogëloi rezultatin në 1-2, që ishte edhe rezultat përfundimtar i takimit. Pas këtij triumfi Vëllazërimi ngjitet në krye të renditjes me 13 pikë, i ndjekur nga Struga me 12, ndërsa Gostivari është i treti me 11 pikë, pasojnë Euromilk me 10, Llokomotiva 9, Novaci 7, Teteks 6, Zajazi 5, Llabunishta 5 dhe Makedonija GJP me 4 pikë. /lajm