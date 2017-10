Vëllazërimi shkel gjithçka para vetës, lider në grupin e perëndimit

Në ndeshjen e fundit të javës 6-të në ligën e dytë – grupi perëndimit, pasdite në Kërcovë, Vëllazërimi me përmbysje mundi Novacin me rezultat 2-1, duke ruajtur u ngjitur në vendin e parë. Nikolic shënoi për mysafirët për 0-1, kurse në fund të pjesës së parë Mërgim Dani e barazoi rezultatin 1-1.

Në pjesën e dytë kërcovarët patën më shumë iniciativë dhe ky dominim rezultoi me gol në minutën e 76-të kur Belul Nebiu shënoi për avantazh dhe fitore me rezultat 2-1.

Pas javës së gjashtë në ligën e dytë-perëndim Vëllazërimi është lider me 16 pikë, para Gostivarit me 14 pikë. Në vendin e tretë me katër pikë më pak është Struga Trim Lum. Pasojnë Euromilk me 10, Lokomotiva dhe Teteksi me nga 9, Llabunishta 8, Makedonija GJP 7, Novaci dhe Zajazi me nga 5 pikë./lajm