Shkëndija e Tetovës ka mësuar kundërshtarin në play-off para hyrjes në grupet e Ligës së kampionëve për sezonin 2018/2019.

Shorti deshi që skuadra e Shkëndijës në play-off të përballet me fituesin e ndeshjes Crvena Zvezda (Serbi) dhe Spartak Trnava (Sllovaki), kuptohet nëse e eliminojnë Salzburgun.

Tetovarët do të ishun mysafirë të takimit të parë, e cila do të luhej me 21/22 gusht, ajo e kthimit me 28/29 gusht.